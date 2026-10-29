Bedankkaarten voor vrijwilligers vanaf 7 december

Vrijwilligers en organisaties in Bladel en omgeving kunnen vanaf 7 december gratis bedankkaarten ophalen. Dit ter ere van het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger en de Dag van de Vrijwilliger.

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Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het organiseren van activiteiten, het draaiend houden van verenigingen en het versterken van sociale initiatieven. Om hen te bedanken voor hun inzet, worden er vanaf maandag 7 december gratis bedankkaarten uitgedeeld in de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden.

De kaarten zijn beschikbaar bij de recepties van de gemeentehuizen, Visit-locaties en gemeenschapshuizen in deze gemeenten. Vrijwilligers kunnen een kaart ophalen voor zichzelf of voor iemand die ze willen bedanken.

Organisaties kunnen kaarten aanvragen

Verenigingen, stichtingen en andere organisaties die vrijwilligers willen bedanken, kunnen vooraf kaarten aanvragen. Hiervoor moet uiterlijk 20 november een aanvraag worden ingediend via een formulier op de website van de gemeente Bladel. Na goedkeuring liggen de kaarten klaar bij het opgegeven gemeentehuis.

De actie is een initiatief in het kader van het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger, dat in 2026 wordt gevierd. De bedankkaarten zijn een gebaar om vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten tijdens de Dag van de Vrijwilliger op 7 december.