Studenten Tilburg University protesteren tegen studierente

Studenten van Tilburg University hebben hun LinkedIn-profielen aangepast naar ‘Onvrijwillige rentesponsor’ om aandacht te vragen voor de oplopende rente op studieschulden.

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De actie wordt ondersteund door de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United. Zij willen hiermee politici aansporen om de rente op studieschulden terug te brengen naar nul procent. Het initiatief volgt op het debat in de Tweede Kamer van dinsdag 27 oktober over de onderwijsbegroting.

Voor studenten en oud-studenten brengt de stijgende rente grote financiële lasten met zich mee. Vijf jaar geleden was er nog geen rente op studieschulden, maar inmiddels is het percentage gestegen naar 3,28 procent. Dat betekent dat studenten die in 2027 een lening of prestatiebeurs ontvangen, te maken krijgen met dit nieuwe rentepercentage.

Hogere lasten

Oud-studenten die hun studieschuld afbetalen, krijgen te maken met rentepercentages die voor vijf jaar worden vastgesteld. Dit geldt alleen voor hen bij wie de eerste of nieuwe rentevaste periode in 2027 begint. De stijgende rentelasten zorgen ervoor dat het onderwijs volgens FNV en LSVb steeds minder toegankelijk wordt.

Naast financiële druk ervaren veel jongeren ‘leenangst’. Dit kan hen ervan weerhouden om te gaan studeren. Anderen voelen zich gedwongen om tijdens hun studie fulltime te werken om schulden te vermijden. De bonden waarschuwen dat grote levensbeslissingen, zoals het kopen van een huis of het krijgen van kinderen, hierdoor in de knel kunnen komen.

Politieke oproep

Met de LinkedIn-actie hopen de organisaties dat Kamerleden wakker worden geschud. Door massaal hun functietitels aan te passen, willen studenten en alumni het signaal geven dat de financiële druk onhoudbaar is. Volgens de bonden is het cruciaal dat politici verantwoordelijkheid nemen om het onderwijs betaalbaar te houden.