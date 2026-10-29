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Oproep provincie aan het Rijk: elektriciteitskorting industrie moet eerder

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De overheid zou honderden miljoenen euro's die gereserveerd zijn om elektriciteit goedkoper te maken voor grote industrieclusters sneller beschikbaar moeten maken. Die oproep doet de provincie Brabant samen met Limburg, Groningen, Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland. Het kabinet wil de maatregel vanaf 2028 laten ingaan, maar de provincies pleiten ervoor dat zo snel mogelijk te doen.

Profielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Daan Daniëls

Volgens de provincies hebben grote industriegebieden in Nederland door relatief hoge netkosten moeite om concurrerend te blijven en investeringen aan te trekken. In België en Duitsland zijn die kosten lager, zo bleek eerder uit onderzoek dat het Rijk liet uitvoeren. Dat heeft onder meer te maken met compensatieregelingen die industriebedrijven in die landen ontvangen.

Het kabinet trekt in 2028 345 miljoen euro uit voor de zogeheten 'elektriciteitskostenenvelop', zoals het gereserveerde geld wordt genoemd. Het is de bedoeling dat dat bedrag tot 2035 jaarlijks oploopt naar bijna een half miljard euro.

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