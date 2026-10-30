Jessica 'doodgestampt' door vriend, maar die herinnert zich dat niet meer

Coen K. (36) uit Uden schopt tijdens een ruzie zijn vriendin zo hard en vaak, dat ze het niet overleeft. "De patronen van zijn schoenen zijn op het hoofd van Jessica te zien", vat de officier van justitie de beestachtige kracht samen waarmee hij op haar intrapte.

De fatale ruzie was op 17 juli 2025 in Vlijmen. De verdachte staat nu voor de rechter. "Coen stond op mama": het is een van de laatste, gruwelijke herinneringen die Jessica’s nu 4-jarige dochter aan haar moeder heeft. Dat vertelde de slachtofferadvocaat deze week in de rechtbank.

Het meisje, toen drie jaar oud, was erbij toen Coen haar moeder meermaals schopte bij hen thuis. Maar tegelijkertijd lijkt hij zich van die dodelijke woede-uitbarsting juist weinig te herinneren.

Wat vertelt hij daar zelf over tegen de rechters? Welke straf eist justitie tegen hem? En welke rol speelden alcohol en medicijnen in dit verhaal? Je ziet het in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.