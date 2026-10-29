Kranslegging bij oorlogsgraf in Stampersgat

Op woensdag 4 november wordt om elf uur ’s ochtends een kranslegging gehouden bij het oorlogsgraf van de familie Wierikx in Stampersgat. Burgemeester Anne Mulder is hierbij aanwezig.

Gevonden voor jou

De jaarlijkse herdenking vindt plaats op de R.K. Begraafplaats in Stampersgat. Burgemeester Anne Mulder zal een toespraak houden. Aansluitend worden kransen gelegd bij de oorlogsgraven.

Naast de burgemeester leggen ook de familie Wierikx en Jurgen Vermolen kransen neer. Leerlingen van basisschool De Steiger brengen bloemen naar de graven van de familie Wierikx en Dennis Lee.

Herdenking met leerlingen

De betrokkenheid van de basisschool is een traditie bij deze herdenking. De kinderen leren op deze manier over de geschiedenis en de impact van oorlog.

De plechtigheid start om elf uur ’s ochtends en vindt plaats op de katholieke begraafplaats in Stampersgat.