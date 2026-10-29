Peeldijk tijdelijk afgesloten voor werkzaamheden

Het kruispunt van de Peeldijk met de Professor Dondersweg en de Kloosterdreef wordt op 9 november afgesloten. Er vinden wegwerkzaamheden plaats waarbij een snelheidsremmende maatregel wordt aangebracht. De afsluiting duurt naar verwachting twee dagen. Tijdens die periode is het kruispunt niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.

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Het gaat om werkzaamheden bij het kruispunt van de Peeldijk, de Professor Dondersweg en de Kloosterdreef. Hier wordt een zogenaamde punaise aangebracht, een snelheidsremmende maatregel die de verkeersveiligheid moet verbeteren.

De werkzaamheden starten op 9 november en duren naar verwachting twee dagen. Gedurende deze periode is het kruispunt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het kruispunt wel blijven gebruiken.

Omleiding ingesteld

Voor automobilisten en andere gemotoriseerde voertuigen worden omleidingsroutes ingesteld. Het is belangrijk om rekening te houden met extra reistijd en drukte op de omliggende wegen.

De gemeente Laarbeek vraagt weggebruikers om de situatie in de gaten te houden en waar mogelijk alternatieve routes te kiezen. Na afronding van de werkzaamheden moet het kruispunt veiliger zijn voor alle verkeersdeelnemers.