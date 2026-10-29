Deel Rijensestraatweg afgesloten voor aanleg snelfietsroute

Een deel van de Rijensestraatweg in Dongen is afgesloten tot en met 20 november vanwege werkzaamheden aan de snelfietsroute F629.

Gevonden voor jou

De Rijensestraatweg bij de Rijensebrug is dicht voor verkeer. Het fietspad wordt verbreed met asfalt en de rijweg krijgt nieuwe bestrating. Hierdoor is er geen doorgaande verbinding tussen de Rijensestraatweg en de Doelstraat.

Fietsers en voetgangers kunnen vanaf 11 november weer gebruikmaken van de weg. Voor autoverkeer blijft de afsluiting tot en met 20 november van kracht.

Omleiding voor verkeer

Tijdens de afsluiting is een omleidingsroute ingesteld. Verkeer wordt via de Planetenstraat, Rijnstraat, Spaarnelaan en Doelstraat geleid.

De werkzaamheden maken deel uit van de aanleg van de snelfietsroute F629, die de verbinding tussen Tilburg en Breda moet verbeteren.