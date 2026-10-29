Fietser en auto raken elkaar in Drunen: man naar het ziekenhuis

Een fietser is donderdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Steegerf in Drunen. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

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Het ongeluk gebeurde rond kwart voor een. De fietser reed over het fietspad vanuit de richting Nieuwkuijk en wilde de Steegerf oversteken. Op dat moment kwam er een auto over de brug van het kanaal gereden. De fietser kon niet meer op tijd voor de auto langs, werd aangereden en viel.