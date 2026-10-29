Extra belasting raakt Paaspop en 7th Sunday: 'Dit voelt heel oneerlijk'

De gemeente Meierijstad heeft plannen voor een nieuwe belasting op vermaak. De drie grootste festivals moeten straks 1,50 euro per betalende bezoeker per dag extra gaan betalen. Het plan zorgt voor woede bij de organisatoren van Paaspop, Harmony of Hardcore en 7th Sunday. "Het voelt als een dolk in onze rug", zegt festivaldirecteur Johan Dortmans.

Tom Berkers Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Al langer wordt er in Meierijstad gesproken over een extra heffing voor de grote festivals. De reden hiervoor is dat bezoekers gebruik maken van de infrastructuur en voorzieningen binnen de gemeente. En daar wil de gemeente iets voor terugzien. In eerdere plannen werd er nog gerekend met een tarief van 3 euro, maar dat bedrag is inmiddels gehalveerd. Die extra belasting zou de gemeente jaarlijks ongeveer 307.500 euro opleveren. "Er is een som gemaakt van wat de evenementenafdeling in Meierijstad kost. Ik vind het heel kort door de bocht om die kosten dan maar gewoon bij ons neer te leggen", meent Johan Dortmans. Hij is de directeur en oprichter van Par-T, het evenementenbureau dat verantwoordelijk is voor de organisatie van Harmony of Hardcore en 7th Sunday.

"De verdeling voelt gewoon oneerlijk."

De belasting geldt voor zogenoemde categorie C-evenementen. Dat zijn grote evenementen "met veel impact op de omgeving en het verkeer". In Meierijstad gaat het op dit moment om Paaspop, Harmony of Hardcore en 7th Sunday. "Dat voelt heel erg oneerlijk. Er worden natuurlijk veel meer evenementen georganiseerd in Meierijstad waar ook die inzet voor nodig is. De verdeling voelt gewoon oneerlijk."

Volgens Dortmans doet de gemeente alsof organisatoren veel gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen. Volgens hem betaalt het festival al veel van die kosten, zoals de beveiliging en schoonmaak na het festival. "En alle verkeersregelaars en verkeersborden die betalen wij zelf. Wij zijn voor het grootste gedeelte zelfregulerend." Met de stijgende kosten is het organiseren van een festival een stuk duurder geworden, weet de festivalorganisator. "Het doet ons veel pijn dat er gedacht wordt dat dit er nog wel even bij kan. We moeten heel hard werken als organisatoren om mensen toch maar naar ons toe te trekken. We voelen ons nu echt enorm tegengewerkt. Het signaal van de gemeente voelt als een dolk in onze rug."

Het festivalterrein van Harmony of Hardcore en 7th Sunday in Erp (foto: Tom Berkers).

Ook Paaspop-directeur Peter Sanders vindt het voorstel te ver gaan. "Wij zijn ons kapot geschrokken toen dit op tafel kwam. Het voelt als complete willekeur dat de kleinere festivals het niet hoeven te betalen", zegt hij. Zomaar het bedrag toerekenen aan de bezoeker of goedkopere artiesten boeken waren volgens de festivalbaas geluiden uit de politiek. "Maar dat is natuurlijk de omgekeerde wereld." Volgens Sanders zou er onderzoek zijn gedaan naar de kosten voor de ambtelijke inzet die de gemeente maakt voor de festivals. Dat zou neerkomen op zo'n 125.000 euro. Een stuk minder dan de opbrengsten die de zogenoemde vermakelijkhedenretributie zou gaan opleveren. "Laat ons dan gewoon die kosten betalen en meer niet. Ga niet over onze rug een verdienmodel maken."

"Dat zou verschrikkelijk nieuws zijn."

Het voorstel wordt donderdagavond besproken in de commissievergadering. HIER, een van de coalitiepartijen van de Gemeente Meierijstad, verwacht een stevige discussie. De partij is voorstander van de nieuwe belasting. "De toeslag moet wel gerelateerd zijn aan de door de gemeente gemaakte kosten en mag geen verdienmodel zijn", laat de partij weten in een reactie. Volgens HIER is dat, met het bedrag van anderhalve euro dat er nu ligt, het geval. Beide festivaldirecteuren zijn ook aanwezig bij de commissievergadering. Peter Sanders zal namens hen inspreken. Op donderdag 5 november neemt de gemeenteraad een besluit. Mocht het doorgaan, dan zou dat extra kosten betekenen voor de drie festivals. "Dat zou verschrikkelijk nieuws zijn."

Paaspop-directeur Peter Sanders (foto: Noël van Hooft).