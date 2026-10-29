Geldrop-Mierlo helpt statushouders sneller aan werk

In Geldrop-Mierlo helpt de gemeente statushouders met een pilot sneller aan werk. Door extra begeleiding leren zij de Nederlandse taal en doen zij praktijkervaring op. Hiermee wordt de kloof tussen werkgevers en statushouders verkleind. Het programma moet hen minder afhankelijk maken van een uitkering.

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De gemeente Geldrop-Mierlo werkt sinds 2024 mee aan de pilot Startbanen. Dit initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt statushouders extra ondersteuning om sneller werk te vinden. Door intensieve begeleiding verbeteren zij hun taalvaardigheid en praktische vaardigheden, zodat zij beter voorbereid zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt.

In de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel, waar Geldrop-Mierlo onder valt, deden tijdens de eerste pilot 140 statushouders mee, waaronder 35 uit de gemeente. De tweede pilot startte in 2026 en richt zich op jonge inburgeraars. Zij volgen een intensief programma met vier dagen per week Nederlandse les en praktijkgerichte activiteiten. Dit traject van een jaar bereidt hen voor op het inburgeringsexamen en een baan.

Waarom extra begeleiding?

De extra steun voor statushouders roept vragen op. Sommige inwoners maken zich zorgen dat zij minder kansen krijgen omdat deze groep voorrang lijkt te hebben. Volgens wethouder Fiona Bijl is het doel juist om statushouders sneller zelfstandig te maken. “Wie kan werken, moet die kans krijgen. Maar zonder taalvaardigheid en kennis van de arbeidsmarkt lukt dat niet zomaar. De begeleiding helpt om drempels weg te nemen.”

Bijl benadrukt dat werkgevers uiteindelijk zelf beslissen wie zij aannemen. De begeleiding zorgt ervoor dat statushouders beter voorbereid zijn, maar betekent niet dat zij automatisch voorrang krijgen op andere werkzoekenden. Ook inwoners zonder werk blijven nadrukkelijk in beeld en krijgen hulp om aan het werk te gaan.

Subsidie voor de pilot

Voor de pilot Startbanen is door het Rijk een subsidie van 475.000 euro beschikbaar gesteld voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. De verplichte taallessen worden bekostigd vanuit de inburgering. Hiermee hoopt de gemeente dat statushouders sneller uit de uitkering komen en zelfstandig verder kunnen.

De gemeente werkt samen met Senzer, een organisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt. Het uiteindelijke doel is dat iedereen in Geldrop-Mierlo zijn talenten kan benutten, zelf in zijn inkomen kan voorzien en meedoet in de samenleving.