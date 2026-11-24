Ambulancemedewerkers gaan normaal gesproken met z'n tweeën op pad, maar dat geldt niet voor Derk. Als 'rapid responder' verleent hij medische hulp zonder collega aan zijn zijde. Dat is soms handig, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee, vertelt Derk. "In het begin was het af en toe best spannend."

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Derk werkt op de ambulance, maar doet ook regelmatig solodiensten, vertelt hij. "Ik rijd dan als rapid responder in een speciale ambulanceauto." Daarin kunnen geen patiënten vervoerd worden. "Maar de auto is wel uitgerust met dezelfde middelen en apparatuur."

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Niet naar het ziekenhuis

Of er een rapid responder gestuurd wordt of een ambulance, beslist de meldkamer. "De rapid responder wordt meestal ingezet wanneer een patiënt waarschijnlijk niet naar het ziekenhuis hoeft. Bijvoorbeeld iemand die is flauwgevallen of een klein ongeluk heeft gehad." Derk kan de patiënt dan ter plaatse helpen. Als physician assistant mag hij bovendien wat meer medische handelingen uitvoeren dan een ambulanceverpleegkundige. "Ik mag ook medicijnen voorschrijven en wonden hechten." Dat er maar één hulpverlener voor de deur staat, verbaast patiënten soms. "Dan zeg ik altijd: mocht u naar het ziekenhuis moeten, dan komt er gewoon een ambulance om u daar naartoe te brengen. Dat stelt ze meestal gerust", vertelt Derk.

Alleen naar een spoedmelding

Soms wordt ook de rapid responder naar spoedmeldingen gestuurd. "Mocht dat de dichtstbijzijnde eenheid zijn, dan worden wij gewoon ingezet om zo snel mogelijk ter plaatse te kunnen zijn." Zo werd Derk ooit naar een aanrijding tussen een auto en een fietser gestuurd. "Ik zag meteen dat het ongeluk veel ernstiger was dan vooraf gedacht. Een fietser had zwaar letsel aan het hoofd opgelopen en was erg onrustig." Op dat moment had Derk liever een collega naast zich gehad. "Dan moet je alles wat je normaal met een ambulancebus én met z’n tweeën doet, heel snel alleen gaan regelen." Hij stabiliseerde de patiënt en schakelde tegelijkertijd extra hulp in. "Ik vroeg om een tweede ambulance en een traumahelikopter." "Je hebt maar twee handen. Je wil werk leveren in een paar minuten dat je normaal met vier man zou doen. Dat gaat niet lukken." Op zo’n moment moet Derk prioriteiten stellen. Welke handelingen zijn het belangrijkst en wat kan wachten totdat zijn collega’s er zijn? "Je doet uiteindelijk wat je kan", vertelt hij. Alleen werken maakt creatief

Derk beaamt dat alleen werken ook voordelen heeft. Zo kan hij helemaal zelf bepalen hoe hij een patiënt benadert. "Als je in je eentje bent, dan heb je volledig zelf invloed op de sfeer tijdens je hulpverlening." Toch mist Derk zijn collega’s soms wel wanneer hij als rapid responder werkt. "Wanneer je werkt met een collega heb je natuurlijk wel een gezelligere dag dan wanneer je de hele dag alleen rondrijdt." En ook praktisch is een collega soms fijn: "Soms zijn twee paar handen en ogen handiger dan één. Bijvoorbeeld als een patiënt van de grond moet worden getild." Derk laat zich daar niet door beperken: "Je wordt ook wel creatief in het oplossen van zo’n situatie wanneer je handjes tekort komt."