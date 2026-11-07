Evi's tattoo is getekend door zanger Tom Odell: 'beetje lelijk, wel uniek'

Je hebt fans en je hebt superfans. Tot die laatste categorie behoort de 18-jarige Evi van Loosbroek uit Oss. Haar liefde voor de Britse singer-songwriter Tom Odell is zo groot, dat ze hem haar tattoo liet tekenen. "Hij is een beetje lelijk, maar wel uniek."

Juul ten Haaf Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Sinds Evi Tom Odell live zag optreden bij 3FM Serious Request in 2023 was ze verkocht. "Mijn moeder en ik volgden Serious Request altijd. Dat jaar was het in de buurt, in Nijmegen, dus gingen we erheen. Ik kende Toms muziek al en hij bleek live ook heel goed te kunnen zingen. Dat verraste me. Ik vond het heel speciaal en indrukwekkend." Na dit optreden werd Evi groot fan van Tom Odell. Ze heeft hem inmiddels al 22 keer live gezien bij verschillende concerten, festivals en tv-optredens in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Ook heeft ze hem een aantal keer kunnen spreken.

Evi met haar idool Tom Odell in Londen (eigen foto).



Dankzij een winactie van Studio Brussel was Evi in september 2025 een van de tweehonderd mensen die bij een exclusief optreden van haar idool mocht zijn. "Ik had mezelf ziek gemeld op school en mijn vader overgehaald om me naar de show in Brussel te brengen."

Evi ging niet zomaar naar dat optreden, ze had een plan. "Ik had een keer onder een TikTok van Tom Odell gevraagd of hij mijn tattoo wilde tekenen. 'Sure', zei hij. Die comment had ik uitgeprint, meegenomen en laten zien tijdens de show." Het plan werkte. "Ik was helemaal voorbereid. Ik had papier en een stift bij en vroeg of hij een zonnetje wilde tekenen. In een van mijn favoriete nummers, Black Friday, zingt Tom over de zon. Het gaat over dat hij een mooier lichaam wil en net zo vrolijk wil zijn als anderen. Daar worstel ik zelf ook wel eens mee, net als veel mensen denk ik. Ik vind het mooi dat hij dat zo durft te omschrijven in een nummer. Het raakt me."

De uitgeprinte TikTok comment die Evi meenam naar de show en het zonnetje dat Tom Odell voor haar tekende (eigen foto).

"Bij Tom's concerten ontmoette ik een hele vriendinnengroep. Dat heeft mijn leven veranderd."

Drie weken later stond het zonnetje op Evi's rug. Tijdens Tom Odell's concert in de Ziggo Dome kon ze de tattoo zelfs aan hem laten zien. "Ik mocht met een klein clubje bij de soundcheck zijn, daar kon je ook met hem kletsen. 'That's so cool', zei hij toen hij de tattoo zag." Hoewel het handgetekende zonnetje niet perfect is, is Evi er super trots op. "Tom Odell betekent heel veel voor mij. Niet alleen door zijn muziek, ik heb bij zijn concerten een hele vriendinnengroep ontmoet. Dat heeft mijn leven veranderd, het is nu veel positiever. Eerst had ik niet zoveel vrienden en bracht ik vooral tijd door met mijn moeder. Met deze vriendinnen kan ik veel leuke dingen doen en ik kan bij hen echt mezelf zijn. Daar ben ik Tom dankbaar voor."

Evi en haar vriendengroep in de Franse stad Carcassonne, waar ze naar een show van Tom Odell gingen (eigen foto).





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