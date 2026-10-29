Navigatie overslaan
Ontdek

Stroomstoring in Boxmeer treft minder dan 100 adressen

In Boxmeer zijn minder dan 100 adressen getroffen door een stroomstoring. De storing begon om tien voor twee vanmiddag en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond zeven uur vanavond is opgelost.

Gevonden voor jou

De stroomstoring in Boxmeer, onderdeel van de gemeente Land van Cuijk, ontstond onverwacht. De oorzaak wordt nog onderzocht, aldus de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen.

Het gaat om minder dan 100 adressen in postcodegebied 5831. De verwachting is dat de storing rond zeven uur vanavond verholpen zal zijn.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Enexis storingen en onderhoud

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.