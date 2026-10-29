Stroomstoring in Boxmeer treft minder dan 100 adressen

In Boxmeer zijn minder dan 100 adressen getroffen door een stroomstoring. De storing begon om tien voor twee vanmiddag en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond zeven uur vanavond is opgelost.

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De stroomstoring in Boxmeer, onderdeel van de gemeente Land van Cuijk, ontstond onverwacht. De oorzaak wordt nog onderzocht, aldus de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen.

Het gaat om minder dan 100 adressen in postcodegebied 5831. De verwachting is dat de storing rond zeven uur vanavond verholpen zal zijn.