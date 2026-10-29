Extra raadsvergadering in Vught over Spreidingswet

Op dinsdag 10 november om acht uur ’s avonds vindt in het Raadhuis van Vught een extra raadsvergadering plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt het raadsvoorstel over de invulling van de Spreidingswet besproken.

Gevonden voor jou

De gemeenteraad van Vught komt bijeen voor een extra vergadering om het raadsvoorstel ‘Kaderstelling invulling Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ te behandelen. Dit voorstel, dat betrekking heeft op de Spreidingswet, wordt als een bespreekstuk behandeld.

Bij een bespreekstuk gaan de verschillende partijen met elkaar in discussie voordat er een besluit wordt genomen. Het doel is om gezamenlijk tot een gedragen besluit te komen over de invulling van de wettelijke taak rond asielopvangvoorzieningen.

Openbare vergadering

De vergadering vindt plaats in de Raadzaal van het Raadhuis in Vught en is openbaar toegankelijk. Belangstellenden zijn welkom om de discussie te volgen en aanwezig te zijn bij deze belangrijke bijeenkomst.

De conceptagenda en de vergaderstukken zijn voorafgaand aan de vergadering in te zien. Daarnaast kan de vergadering ook rechtstreeks worden gevolgd via de gebruikelijke kanalen.