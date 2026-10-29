Colombiaanse vrouwen in huis Oisterwijk, mannen verdacht van mensenhandel

Vier mannen zijn eerder deze maand opgepakt omdat ze twee Colombiaanse vrouwen mogelijk hebben gedwongen om in de prostitutie te werken. De vrouwen werden in 2025 gevonden in een huis in Oisterwijk, meldt de politie donderdag.

Naast een 23-jarige man uit Vught zijn op 13 oktober ook een 33-jarige man uit Roermond, een 37-jarige man uit Bunschoten en een 55-jarige man uit Amersfoort opgepakt.

Zij blijven nog negentig dagen in voorlopige hechtenis, zo besloot de Raadkamer van de rechtbank donderdag.

Lang onderzoek

De aanhoudingen volgen na een lang onderzoek van de politie. "In januari van 2025 kwam bij de politie een melding binnen dat twee vrouwen mogelijk vanuit Spanje naar Nederland waren gebracht en hier werden gedwongen om in de prostitutie te gaan werken", schrijft de politie.

Dat onderzoek leidde naar een huis in Oisterwijk. Daar vond de politie twee vrouwen van 29 en 33 jaar uit Colombia. "Uit het onderzoek zijn aanwijzingen naar voren gekomen dat zij mogelijk onder dwang in de prostitutie moesten gaan werken", meldt de politie.

Het viertal wordt verdacht van (poging tot) mensenhandel. De huizen van de verdachten zijn doorzocht. Daarbij werden een luchtdrukwapen, geld en een kleine hoeveelheid drugs in beslag genomen.