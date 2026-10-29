FC Eindhoven klaar voor derby tegen Helmond Sport

FC Eindhoven reist vrijdagavond af naar Helmond voor de derby tegen Helmond Sport in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg heeft vertrouwen getankt na de overtuigende bekerwinst op FC Volendam. Aanvoerder Owen Renfrum benadrukt het belang van deze wedstrijd, die leeft binnen de spelersgroep.

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De derby tegen Helmond Sport is een beladen wedstrijd voor FC Eindhoven. Vrijdagavond wordt er afgetrapt in Helmond, waar de rivaliteit tussen beide clubs opnieuw tot leven komt. Owen Renfrum, die dinsdagavond de aanvoerdersband droeg tijdens de bekerwedstrijd, spreekt van een bijzondere ontmoeting die veel betekent voor spelers en supporters.

De overtuigende overwinning op FC Volendam, waarbij meerdere doelpunten werden gemaakt, geeft de ploeg vertrouwen. Deze winst komt op een goed moment na een teleurstelling tegen Jong PSV. Volgens Renfrum is het belangrijk om de positieve energie mee te nemen naar de derby. “We willen met een goed gevoel naar deze wedstrijd toewerken,” vertelt hij.

Bijzondere rol als aanvoerder

Voor Renfrum had de bekerwedstrijd een extra persoonlijk tintje. Als aanvoerder droeg hij een belangrijke verantwoordelijkheid binnen het team. Hij kijkt terug op die rol als een eer en een vertrouwd gevoel, mede door zijn ervaring als jeugdspeler bij FC Eindhoven. “Het geeft extra focus en motivatie om een goed voorbeeld te zijn voor de groep,” aldus de verdediger.

De derby tegen Helmond Sport heeft voor Renfrum al vanaf de jeugd een speciale betekenis. Hij kwam eerder tegenover de Helmonders te staan en weet hoe intens deze rivaliteit is. “Het is een wedstrijd waarin veel op het spel staat, voor de club, de supporters en ons als spelers,” zegt hij.

De spanning binnen de selectie

De derby leeft volop binnen de spelersgroep, merkt Renfrum. De motivatie om een goed resultaat neer te zetten is groot. Tegelijkertijd wil de ploeg de meegereisde supporters iets teruggeven en hen een overwinning bezorgen. “Iedereen heeft er ontzettend veel zin in en we willen allemaal winnen,” vertelt hij.

FC Eindhoven wil de goede lijn van de bekerwedstrijd doortrekken naar de derby. Renfrum benadrukt dat het team de juiste instelling negentig minuten lang moet vasthouden. “We moeten het vuurtje aanhouden en de spirit hoog houden,” zegt hij. Verslapping kan volgens hem niet in een wedstrijd met zoveel belang.

Vrijdagavond hoopt FC Eindhoven met deze instelling een mooie derbyoverwinning te behalen in Helmond. De spanning is voelbaar en de spelers zijn klaar voor een strijd vol passie en rivaliteit.