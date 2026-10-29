Efteling-dorp van Theo krijgt plek waar duizenden kinderen van genieten

Theo Schelle (76) uit Geffen heeft een nieuwe bestemming gevonden voor zijn Efteling-dorp. Na zo'n tachtig reacties uit binnen- en buitenland gaat zijn zelfgemaakte collectie Efteling-huisjes naar speelparadijs Kabonk in Breda. Door artrose kan hij niet langer aan zijn miniatuurdorp werken. Daarom zocht hij een nieuwe eigenaar die de 35 huisjes een mooie plek kan geven.

"Daar ben ik heel blij mee", begint Theo enthousiast. De indoorspeeltuin trekt jaarlijks ongeveer honderdduizend kinderen. Het speelparadijs wil de huisjes in vitrines in de entreehal zetten, op een hoogte waarop kinderen ze goed kunnen bekijken. "Ik weet dat ze er iets moois van maken." Als de vitrines klaar zijn, hoort Schelle via Kabonk hoe bezoekers op zijn dorp reageren. Hij bouwde er 26 jaar aan. Dat het dorp een nieuwe plek krijgt, betekent veel voor hem. "Liever dit dan in de kliko. Het is in goede handen." Schelle kreeg tussen de tachtig en honderd reacties uit Nederland, België, Duitsland en zelfs Hongarije. Bejaardenhuizen, tuincentra en gezinnen hadden interesse in zijn huisjes. Het ging vaak om gezinnen met kinderen die een rugzakje hebben.