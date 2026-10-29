Theo vindt nieuwe bestemming voor zijn Efteling-dorp: 'Heel blij mee'
Theo Schelle (76) uit Geffen heeft een nieuwe bestemming gevonden voor zijn Efteling-dorp. Na zo'n tachtig reacties uit binnen- en buitenland gaat zijn zelfgemaakte collectie Efteling-huisjes naar speelparadijs Kabonk in Breda. Door artrose kan hij niet langer aan zijn miniatuurdorp werken. Daarom zocht hij een nieuwe eigenaar die de 35 huisjes een mooie plek kan geven.
"Daar ben ik heel blij mee", begint Theo enthousiast. De indoorspeeltuin trekt jaarlijks ongeveer honderdduizend kinderen. Het speelparadijs wil de huisjes in vitrines in de entreehal zetten, op een hoogte waarop kinderen ze goed kunnen bekijken. "Ik weet dat ze er iets moois van maken."
Als de vitrines klaar zijn, hoort Schelle via Kabonk hoe bezoekers op zijn dorp reageren. Hij bouwde er 26 jaar aan. Dat het dorp een nieuwe plek krijgt, betekent veel voor hem. "Liever dit dan in de kliko. Het is in goede handen."
Schelle kreeg tussen de tachtig en honderd reacties uit Nederland, België, Duitsland en zelfs Hongarije. Bejaardenhuizen, tuincentra en gezinnen hadden interesse in zijn huisjes. Het ging vaak om gezinnen met kinderen die een rugzakje hebben.
Bericht gestuurd
"Die mensen heb ik allemaal een bericht gestuurd en uitgelegd dat het voor particulieren niet geschikt is." Toch had hij hun graag een plezier gedaan. "Maar ik wil zoveel mogelijk mensen een plezier doen." En dat gaat wel lukken met het speelparadijs.
Ook het Speelgoedmuseum in Oosterhout wilde het dorp overnemen. Schelle twijfelde tussen het museum en Kabonk. Hij vroeg beide kandidaten per mail hoe ze de huisjes wilden tentoonstellen en vervoeren. Het museum trok zich terug.
'Blijf het zien'
Ook een tuincentrum leek Schelle een mooie bestemming. Toch zag hij daar nadelen in. "Die laten het twee of drie maanden per jaar zien en dan wordt het weer ergens neergezet. Dan raakt het gauw beschadigd." De kwetsbare huisjes kunnen niet op elkaar worden gestapeld. "Je moet het toch een beetje beschermen", legt hij uit.
Bij Kabonk kan Schelle zijn dorp straks zelf blijven bekijken. "Ik hoef maar binnen te lopen, dan krijg ik een kop koffie en kan ik kijken. Ik blijf het altijd zien." Mocht er iets kapotgaan wat de medewerkers van Kabonk niet zelf kunnen repareren, dan springt Schelle bij. "Dat is geen probleem."
Bekijk de Efteling-huisjes in de video hieronder, waarin Theo vertelde dat hij op zoek was naar een nieuw onderkomen: