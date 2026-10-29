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Vrouw (91) gewond na botsing met auto, bestuurder botste daarvoor ook al

Aangepast
Botsing op 91-jarige vrouw gewond na botsing op parkeerplaats in Waalwijk (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Botsing op 91-jarige vrouw gewond na botsing op parkeerplaats in Waalwijk (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

Een 91-jarige vrouw is donderdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto in Waalwijk. Het ging mis op de parkeerplaats van supermarkt Nettorama aan de Burgemeester Van Wielstraat. Opmerkelijk genoeg gebeurde dat na een andere, kleinere botsing op de parkeerplaats met dezelfde bestuurder.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De wagen schampte donderdagmiddag eerst een geparkeerde auto op de parkeerplaats. De bestuurder wachtte daarna op de eigenaar van de geraakte wagen. Samen handelden zij de schade af. 

Tweede botsing
Vervolgens reed de auto door, maar reed de wagen vrijwel direct een 91-jarige vrouw op de parkeerplaats aan. Ze wilde op dat moment de parkeerplaats oversteken. Bij de botsing liep de vrouw hoofdletsel op.

Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto was niet onder invloed, blijkt uit controle van de politie. De politie doet nog onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing. 

De geraakte geparkeerde auto op parkeerplaats in Waalwijk (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
De geraakte geparkeerde auto op parkeerplaats in Waalwijk (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

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