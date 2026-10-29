Boxtels raadslid opgepakt en aanslag in Helmond: dit gebeurde vandaag

Boxtels raadslid opgepakt bij witwasonderzoek, taakstraf voor de vrachtwagenchauffeur die de 16-jarige Guusje doodreed en een aanslag in Helmond. Deze vijf verhalen moet je donderdag gelezen hebben.

Temmie van Uden Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Een Boxtels D66-raadslid en justitiemedewerker Sohib H. (38) blijkt een van de twee mannen die in mei werden aangehouden bij een grote witwasactie. Bij doorzoekingen werden dertien luxe auto's in beslag genomen, met een gezamenlijke waarde van enkele tonnen. H. wordt niet alleen verdacht van witwassen, maar ook van corruptie, computervredebreuk, schending van het ambtsgeheim, valsheid in geschrifte en verkiezingsfraude. De man presenteert zich op LinkedIn als officier van justitie in opleiding en werkte bij het parket CVOM in Utrecht. Lees hier het volledige verhaal.

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De vrachtwagenchauffeur die de 16-jarige Guusje uit Eindhoven doodreed, hoorde maandag een werkstraf van 240 uur eisen. Jerry van den E. (56) uit Waalwijk sloeg in november 2024 rechtsaf op de kruising Piuslaan-Leenderweg en zag het meisje over het hoofd. Beiden hadden groen licht. De chauffeur betoogt dat Guusje in de dode hoek bleef hangen, maar volgens het OM had hij haar twee keer moeten zien voor de aanrijding. De officier kwalificeert zijn rijgedrag als 'aanmerkelijk onvoorzichtig' voor een beroepschauffeur. Guusjes vader ontdekte via Find my iPhone dat er iets mis was toen het stipje van zijn dochter stil bleef staan op de kruising. Check het hier.

Bij een woning in Helmond waar woensdagnacht een explosief afging, blijken 22 bedrijven geregistreerd te staan met 23 verschillende eigenaren. De zwangere bewoonster Elisa (30) heeft geen idee wie er achter de aanslag zit. Opvallend: de bedrijven hebben voornamelijk Hongaarse of Roemeense eigenaren, geen website of telefoonnummer, en vertonen geen enkele activiteit. Mogelijk gaat het om spookconstructies voor belasting- of verblijfsfraude. De politie onderzoekt de zaak. Hier lees je het verhaal.

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Het OM eiste woensdag taakstraffen van 40 tot 200 uur tegen vier vrouwen die paranormale sessies uitvoerden op kindergraven in Leusden. Een van hen is de 42-jarige Manon G. uit Waalwijk, die filmpjes maakte tijdens de seances. Met een K2-meter, lichtgevende balletjes en een voicerecorder zochten de vrouwen in 2021 'contact met overleden kinderen'. De sessie kwam aan het licht toen een vader een achtergelaten camera vond. Nabestaanden voelen zich diep gekwetst: "Het vertrouwen is geschonden." De advocaten eisen vrijspraak omdat er niets beschadigd werd en ze toestemming hadden van de toenmalige directeur. Lees zijn verhaal hier.

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Tot slot wil de 80-jarige Jan Weyts uit Bergen op Zoom een middeleeuwse brug die hij in 1970 als student ontdekte weer toegankelijk maken. De brug ligt nu verborgen onder een verkeersheuvel bij de Gevangenpoort. Samen met Peter de Kok richtte hij stichting Kom over de Brug op om 1,2 miljoen euro in te zamelen. Het plan moet niet alleen historisch erfgoed terugbrengen, maar ook de binnenstad en het Havenkwartier weer verbinden. De gracht kan bovendien fungeren als wateropvang bij hevige regenval. Weyts hoopt in 2029 opnieuw over de brug te kunnen lopen. Lees hier het hele verhaal.