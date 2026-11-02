Deze topsporter geniet van werken in de ouderenzorg: 'Help graag mensen'

Veel topsporters dromen ervan om rond te komen van hun passie. Marjolein Steman (24) niet, want de Bossche trampolinespringster die deze week meedoet aan het WK krijgt veel voldoening van haar werk in de ouderenzorg. “Mijn sport is een uit de hand gelopen hobby. Ik heb nooit de behoefte gevoeld om er mijn boterham mee te verdienen.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Steman doet deze week in China mee aan het WK op de dubbele minitrampoline (DMT). Het is haar grote passie, al sinds ze negen jaar is. Vier jaar geleden verhuisde ze voor de sport naar Den Bosch, op zo’n twintig minuten fietsen van de trainingshal van Flik-Flak. Maar wat is DMT nou eigenlijk, want in vergelijking met de ‘grote’ trampoline is het een onbekende sport. Na de aanloop zijn er twee springvlakken met na de twee sprongen een landing op de mat. “Het is een explosieve sport en tof om zo’n moeilijk mogelijke sprongen te laten zien. Iedere keer weer is het een uitdaging om zoveel mogelijk uit mijn lichaam te halen. Dat ik nu dubbele salto’s met schroef spring, daar geniet ik van.”

In DMT is in Nederland vrijwel niets te verdienen, het kost de Bossche alleen maar veel geld. Zo moet ze de trip naar het WK in China vrijwel volledig zelf betalen. “Het is geen goedkope sport, maar de liefde overwint alles. Ik spring zo graag, maar zou het niet als beroep willen doen. Ik zou dan extra druk ervaren omdat ik ervan moet leven. Is het met die spanning nog wel leuk om te doen?” Voor haar sport traint ze vijf dagen per week en dat doet ze naast haar baan in de ouderenzorg. Een toch wel verrassende keuze op werkgebied, want Steman studeerde psychologie. “In die richting heb ik gesolliciteerd, maar organisaties hebben het liefst dat je al achttien jaar ervaring hebt. Ik dacht na over een switch en op een kennismakingsbijeenkomst in de ouderenzorg was er een klik met mijn huidige werkgever.”

"Flexibiliteit was mijn belangrijkste wens."

Steman werkt op een afdeling met ouderen die dementie hebben. “Van wassen, aankleden tot eten geven, ik help de mensen met allerlei dingen. Ik vind het een mooie baan en een voordeel voor mij is dat ze rekening houden met mijn topsportcarrière. Die flexibiliteit was voor mij de belangrijkste wens.” De ouderen en haar collega’s zien Steman zeker anderhalve week niet, want dan doet ze in China mee aan het WK. Een topklassering is te hoog gegrepen, maar ze heeft een doel. “Niemand verwacht van mij dat ik per se de finale moet halen. Als mijn sprongen naar wens gaan, dan ben ik tevreden. Met Nederland kunnen we een ticket veroveren voor de European Games, dat eens in de vier jaar wordt gehouden. DMT is geen olympische sport, maar dit toernooi zou heel mooi zijn.”