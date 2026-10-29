Auto lekt gas in Kaatsheuvel: straat dicht, bewoners moeten binnen blijven

Een auto met een LPG-tank heeft donderdagavond voor mogelijk explosiegevaar gezorgd aan het Frederik Hendrikpark in Kaatsheuvel. De straat werd kort afgezet en bewoners van vijf huizen moesten binnen blijven.

In de straat hing een sterke gaslucht, waarna bewoners de brandweer alarmeerden. De brandweer kwam ter plaatse en deed onderzoek. Al snel was duidelijk dat de geur werd veroorzaakt door een LPG-tank van een auto. Die LPG-tank lekte gas.

Vanwege mogelijk explosiegevaar sloot de politie de straat af. Ook mochten de bewoners van vijf huizen in de straat hun woning niet verlaten. Rond half acht was de situatie weer onder controle. Iedereen mocht daarna de straat weer in.