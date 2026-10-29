Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Auto lekt gas in Kaatsheuvel: straat dicht, bewoners moeten binnen blijven

Aangepast

Een auto met een LPG-tank heeft donderdagavond voor mogelijk explosiegevaar gezorgd aan het Frederik Hendrikpark in Kaatsheuvel. De straat werd kort afgezet en bewoners van vijf huizen moesten binnen blijven.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

In de straat hing een sterke gaslucht, waarna bewoners de brandweer alarmeerden. De brandweer kwam ter plaatse en deed onderzoek. Al snel was duidelijk dat de geur werd veroorzaakt door een LPG-tank van een auto. Die LPG-tank lekte gas.

Vanwege mogelijk explosiegevaar sloot de politie de straat af. Ook mochten de bewoners van vijf huizen in de straat hun woning niet verlaten. Rond half acht was de situatie weer onder controle. Iedereen mocht daarna de straat weer in.

Straat kort afgesloten vanwege lekkende LPG-tank (foto: Persbureau Heitink).
Straat kort afgesloten vanwege lekkende LPG-tank (foto: Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.