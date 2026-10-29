Milieustraat Someren feestelijk heropend

De vernieuwde milieustraat aan de Holberg in Someren is donderdag officieel heropend. Wethouders van Asten en Someren verrichtten de openingshandeling. Vanaf maandag 2 november kunnen inwoners weer gebruikmaken van de locatie. Het terrein is ingrijpend vernieuwd en toekomstbestendig gemaakt.

Gevonden voor jou

De afgelopen maanden is de milieustraat in Someren grondig aangepakt. Het terrein heeft nieuwe riolering, verharding en stortvakken gekregen. Ook zijn de poorten, slagbomen en de beheerdersunit vernieuwd en is een depot voor klein chemisch afval toegevoegd. De inrichting is verbeterd om het bezoek veiliger en overzichtelijker te maken.

Een opvallende vernieuwing is het bordes, waar bezoekers met hun voertuig omhoog rijden om afval direct in de containers te kunnen deponeren. Hierdoor hoeven zij niet meer via trappen met afval omhoog. Daarnaast zijn er drie verschillende routes aangelegd, afgestemd op de soorten afval. Dit zorgt voor een betere doorstroming en minder verkeersbewegingen op het terrein.

Toekomstbestendige voorziening

De wethouders John Bankers van Asten en Daniel van Schijndel van Someren benadrukten tijdens de opening het belang van een moderne en duurzame milieustraat. De vernieuwde locatie is ingericht om de komende jaren efficiënt en veilig te kunnen worden gebruikt door inwoners van beide gemeenten.

Bezoek alleen op afspraak

Vanaf maandag 2 november is de milieustraat weer toegankelijk voor inwoners. Nieuw is dat een bezoek alleen mogelijk is op afspraak. Dit moet wachttijden verminderen en zorgen voor een rustigere en veiligere doorstroming. Afspraak maken kan via de MijnBlink-app of telefonisch via de klantenservice.