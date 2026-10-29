Bewonersgroep Schadewijk Vrijwilligers van het Jaar

Een bewonersgroep in de Schadewijk heeft de titel Vrijwilligers van het Jaar ontvangen. Zij organiseerden dit jaar een schaatsbaan, zomerfeesten en een Halloweenfeest. De groep is een voorbeeld van hoe samenwerking zorgt voor meer gezelligheid in de buurt.

Gevonden voor jou

De bewoners uit de Kapelaan Nausstraat, Dokter Hoebenstraat en Johannes Poststraat hebben zich het afgelopen jaar flink ingezet voor hun wijk. Met drie grote evenementen brachten zij buurtbewoners samen. Een schaatsbaan, zomerfeesten en een Halloweenfeest werden door hen georganiseerd.

De activiteiten werden goed ontvangen en de groep is alweer bezig met plannen voor een kerstactiviteit. Volgens BOTS, een initiatief dat zich inzet voor de gemeenschap, is de groep een aanwinst voor de Schadewijk.

Gezelligheid in de wijk

Het organiseren van zulke evenementen kost tijd en energie, maar dat weerhoudt deze bewoners er niet van. Naast hun dagelijkse bezigheden steken zij samen de handen uit de mouwen. Zo zorgen zij voor meer saamhorigheid en plezier in de buurt.