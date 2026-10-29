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Stroomstoring in Eindhoven, herstel verwacht rond half twee

In Eindhoven is vanavond om half elf een stroomstoring begonnen. De oorzaak is nog niet bekend, en het is onduidelijk hoeveel adressen zijn getroffen. De storing treft in ieder geval postcodegebied 5652. Naar verwachting is het probleem rond half twee 's nachts verholpen.

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De netbeheerder meldt dat er nog gewerkt wordt aan het oplossen van de storing. Het is op dit moment niet duidelijk wat de oorzaak is. Medewerkers van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de stroomvoorziening, zoeken dit uit.

De storing begon om half elf vanavond en treft in ieder geval het gebied met postcode 5652 in Eindhoven. Volgens de netbeheerder wordt verwacht dat de stroomvoorziening rond half twee 's nachts weer hersteld zal zijn.

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