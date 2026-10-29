Fietser zwaargewond bij botsing met auto in Helmond, bestuurder rijdt door

Een vrouw op een fiets is donderdagavond ernstig gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Van Galenstraat in Helmond. De auto reed na het ongeval door. De bestuurder van de wagen wordt nog gezocht.

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De zwaargewonde vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De bestuurder van de wagen is donderdagavond nog niet gevonden. De precieze oorzaak van de botsing is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.