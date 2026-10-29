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Fietser zwaargewond bij botsing met auto in Helmond, bestuurder rijdt door

Politie bij de plek van de botsing (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Politie bij de plek van de botsing (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

Een vrouw op een fiets is donderdagavond ernstig gewond geraakt bij  een botsing met een auto op de Van Galenstraat in Helmond. De auto reed na het ongeval door. De bestuurder van de wagen wordt nog gezocht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De zwaargewonde vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

De bestuurder van de wagen is donderdagavond nog niet gevonden. De precieze oorzaak van de botsing is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.

Politie doet onderzoek (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Politie doet onderzoek (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

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