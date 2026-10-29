Vrouw op fiets zwaargewond in Helmond: automobilist rijdt door

Een vrouw op een fiets is donderdagavond ernstig gewond geraakt nadat ze werd aangereden door een auto op de Van Galenstraat in Helmond. De auto reed na het ongeval door. De bestuurder van de wagen wordt nog gezocht.

De zwaargewonde vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Op de fiets zou ook nog een andere vrouw hebben gezeten. Zij zou zelf naar huis zijn gelopen, het is onbekend of zij gewond is geraakt.

De bestuurder van de auto is donderdagavond nog niet gevonden. De precieze oorzaak van de botsing is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.