Stroomstoring in Asten: Onderzoek naar oorzaak

In Asten is sinds middernacht een stroomstoring gaande. De oorzaak wordt nog onderzocht en naar verwachting is de storing rond kwart over drie vannacht opgelost.

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De stroomstoring begon om twee minuten na middernacht en treft meerdere postcodegebieden in Asten, waaronder 5721WZ, 5721AB en 5721AC. Het is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van de stroomkabels, werkt aan een oplossing. De storing is onverwacht ontstaan en wordt nog onderzocht. Naar verwachting is het probleem rond kwart over drie vannacht verholpen.