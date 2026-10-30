Stroomstoring treft Oudenbosch en Standdaarbuiten

In Oudenbosch en een deel van de gemeente Moerdijk is vrijdagochtend een stroomstoring ontstaan. Minder dan 1000 adressen zitten sinds twaalf minuten over acht zonder stroom. De netbeheerder onderzoekt de oorzaak en verwacht dat het probleem rond kwart over tien is opgelost.

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De storing treft postcodes in Oudenbosch (gemeente Halderberge) en Standdaarbuiten (gemeente Moerdijk). Tot het probleem is opgelost, blijven huishoudens en bedrijven in de getroffen gebieden zonder elektriciteit. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.