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Stroomstoring treft minder dan 1000 adressen in Standdaarbuiten

Standdaarbuiten en delen van Oudenbosch kampen sinds vanochtend met een stroomstoring. Minder dan 1000 adressen zijn getroffen. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De netbeheerder verwacht de problemen rond kwart over tien ’s ochtends opgelost te hebben.

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De stroomstoring begon vanochtend om twaalf over acht en treft naast Standdaarbuiten, gemeente Moerdijk, ook delen van Oudenbosch in de gemeente Halderberge. Het gaat om bijna 1000 adressen in meerdere postcodegebieden, waaronder 4758 en 4731.

De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht door de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van het elektriciteitsnetwerk. De verwachting is dat de storing uiterlijk rond kwart over tien ’s ochtends is opgelost.

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