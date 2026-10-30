Werkzaamheden aan elektriciteitsnet Maarheeze starten binnenkort

Vanaf 2 november wordt het elektriciteitsnet in Maarheeze uitgebreid en versterkt. Dit project kan tot 25 december enige overlast veroorzaken.

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De versterking van het elektriciteitsnet is nodig omdat er meer capaciteit nodig is voor het transport van elektriciteit. Nieuwe stroomkabels worden aangelegd in verschillende straten van Maarheeze. Een deel van de kabels wordt aangelegd met gestuurde boring, zodat de straat niet helemaal open hoeft.

Het werk vindt plaats in delen van de Neerlanden, Sterkselseweg, Stationsstraat, Drie Eikenstraat, Klaterspeelweg, Vogelsberg en Schimmelstraat. Vanaf 2 november kun je werkverkeer tegenkomen in deze straten. Aanwonenden ontvangen een brief van Enexis met meer informatie over de werkzaamheden.

Planning en duur

De werkzaamheden staan gepland van 2 november tot en met 25 december. Er is rekening gehouden met mogelijke vertraging door onvoorziene omstandigheden. De overlast voor omwonenden wordt zoveel mogelijk beperkt.