Campagne in Bergeijk: doe je fietslicht aan

In Bergeijk wordt aandacht gevraagd voor goede fietsverlichting. Met de campagne ‘Doe je licht aan!’ willen ze fietsers bewust maken van het belang van zichtbaarheid in het verkeer.

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De dagen worden korter en het wordt steeds eerder donker. Vooral in de herfst en winter is het belangrijk dat fietsers goed zichtbaar zijn. In Bergeijk wordt daarom deelgenomen aan de landelijke campagne ‘Doe je licht aan!’.

Op verschillende plekken in de gemeente zijn spandoeken opgehangen met de tekst ‘Fietslicht aan in het donker’. Deze actie is onderdeel van Bergeijk Fietst, waarmee extra aandacht wordt gevraagd voor veilig fietsen in het verkeer.

Belang van goede verlichting

Met goede fietsverlichting kunnen andere weggebruikers je beter zien en kun je zelf veiliger fietsen. Het is belangrijk om regelmatig te controleren of je voor- en achterlicht goed werken. Zeker als je in het donker of bij slecht zicht op pad gaat, is verlichting cruciaal.