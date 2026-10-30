Gratis controle bandenspanning in Bergeijk

Op zaterdag 7 november kunnen automobilisten in Bergeijk gratis hun bandenspanning laten controleren. Dat gebeurt tijdens de actie ‘Band op Spanning’, georganiseerd door de gemeente Bergeijk en De Groene Garage. Het doel is om bewustwording te creëren over de gevolgen van een te lage bandenspanning.

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De actie vindt plaats van tien uur tot vijf uur ’s middags op het parkeerterrein bij de Albert Heijn aan ’t Hof in Bergeijk. Tijdens de controle wordt niet alleen de spanning van je banden gecontroleerd, maar kunnen ze ook meteen worden opgepompt als dat nodig is. Dit alles is gratis.

Een te lage bandenspanning zorgt voor een hoger brandstofverbruik, sneller slijtage van de banden en een langere remweg. Volgens de organisatie rijdt meer dan de helft van alle auto’s in Nederland rond met banden die niet goed zijn opgepompt.

Gratis slimme bandenpomp

Na de actiedag hoeven inwoners van Bergeijk niet zonder hulpmiddelen te zitten. Bij De Kattendans staat een Slimme Bandenpomp die het hele jaar door gratis te gebruiken is. Hiermee kun je op ieder moment je banden op de juiste spanning brengen. Dat draagt niet alleen bij aan veilig rijden, maar ook aan een duurzamer gebruik van je auto.