Merwedebrug en A27 bij Hooipolder tijdelijk afgesloten

De Merwedebrug bij Gorinchem en delen van de A27 bij knooppunt Hooipolder zijn in november tijdelijk dicht vanwege werkzaamheden. Verkeer moet rekening houden met omleidingen en extra reistijd.

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In november wordt er onderzoek gedaan en vinden reparaties plaats aan de Merwedebrug bij Gorinchem. Hierdoor is de A27 richting Breda tussen knooppunt Gorinchem en oprit Werkendam (23) afgesloten van vrijdag 6 november tot en met maandag 9 november, telkens ’s nachts. Het fietspad op de brug blijft wel toegankelijk.

Verkeer dat normaal gebruikmaakt van de Merwedebrug wordt omgeleid via de A15 en A16 of via de A2 en A59. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun reis goed te plannen en extra reistijd van 30 tot 45 minuten in te calculeren.

Weekendafsluiting bij Hooipolder

Ook delen van knooppunt Hooipolder en de A27 richting Utrecht zijn van vrijdag 6 november 21.00 uur tot maandag 9 november 05.00 uur afgesloten. Het gaat om het stuk tussen knooppunt Hooipolder en afrit Geertruidenberg (20). Daarnaast is de verbindingsweg van de A59 uit Waalwijk naar de A27 richting Utrecht dicht. Verkeer vanuit Rotterdam of Zeeland kan wel gebruikmaken van de verbindingsweg richting Utrecht.

Doorgaand verkeer vanuit Breda naar Utrecht wordt omgeleid via de A59 en A2. Voor verkeer vanuit ’s-Hertogenbosch naar Utrecht zijn er lokale omleidingen via de A59 en afrit Oosterhout (33). Lokaal verkeer kan via de A59 richting Rotterdam/Zeeland rijden en bij Oosterhout (33) keren.