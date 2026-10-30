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Nieuwbouwplannen: 174 appartementen in Helmond

De gemeenteraad van Helmond heeft een wijziging van het Omgevingsplan vastgesteld. Tussen Kasteel-Traverse, Stationsplein en Smalstraat komen twee nieuwe appartementengebouwen met in totaal 174 appartementen. Eén gebouw krijgt 19 bouwlagen, het andere maximaal 8 bouwlagen.

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De nieuwbouw vindt plaats op het parkeerterrein bij het bestaande gebouw 'HIER/HERE', dat eerder een kantoor was. Dit gebouw blijft onderdeel van het projectgebied. Het besluit treedt in werking op 26 november 2026.

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