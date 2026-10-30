Advertentie
Nieuwbouwplannen: 174 appartementen in Helmond
De gemeenteraad van Helmond heeft een wijziging van het Omgevingsplan vastgesteld. Tussen Kasteel-Traverse, Stationsplein en Smalstraat komen twee nieuwe appartementengebouwen met in totaal 174 appartementen. Eén gebouw krijgt 19 bouwlagen, het andere maximaal 8 bouwlagen.
De nieuwbouw vindt plaats op het parkeerterrein bij het bestaande gebouw 'HIER/HERE', dat eerder een kantoor was. Dit gebouw blijft onderdeel van het projectgebied. Het besluit treedt in werking op 26 november 2026.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie