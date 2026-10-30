Advertentie
Vergunning verleend voor renovatie aan Oranjestraat in Raamsdonksveer
De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor dakrenovatie en nieuwe kozijnen aan een woning aan de Oranjestraat in Raamsdonksveer.
Het besluit is genomen op 28 oktober 2026 en betreft bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. De werkzaamheden omvatten het renoveren van het dak en het plaatsen van nieuwe kozijnen in de voorgevel van de woning.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie