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Vergunning verleend voor renovatie aan Oranjestraat in Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor dakrenovatie en nieuwe kozijnen aan een woning aan de Oranjestraat in Raamsdonksveer.

Gevonden voor jou

Het besluit is genomen op 28 oktober 2026 en betreft bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. De werkzaamheden omvatten het renoveren van het dak en het plaatsen van nieuwe kozijnen in de voorgevel van de woning.

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