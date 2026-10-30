Opslagcontainer tijdelijk toegestaan in Knegsel

De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk plaatsen van een opslagcontainer aan Het Groen in Knegsel. Dit mag van 24 september tot en met 24 december 2026.

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Het college heeft besloten om een ontheffing voor de periode na 24 december 2026 niet toe te staan. Hierdoor mag de opslagcontainer niet langer blijven staan dan de eerder vergunde periode. De gemeente meldt dat dit besluit mogelijk veranderingen in de omgeving met zich meebrengt.