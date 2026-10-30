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Frietkraam bij Tonproaten en Carnaval in Wintelre krijgt vergunning
De frietkraam bij de Rosdoek in Wintelre heeft toestemming gekregen om tijdens Tonproaten en Carnaval een standplaats in te nemen. Dit geldt voor 22 en 23 januari en 6 tot en met 9 februari in 2027, en de komende jaren tot en met 2031.
De gemeente Eersel heeft op 28 oktober 2026 de vergunning verleend. Dit betekent dat de frietkraam elk jaar op deze dagen bij Kerkstraat 10 aanwezig mag zijn tijdens de evenementen. De vergunning is onderdeel van de regeling voor bijzondere standplaatsen.
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