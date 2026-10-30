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Vergunning verleend voor rijhal in Leende
De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor een aangepaste uitvoering van een eerder goedgekeurde rijhal aan de Langstraat 15a in Leende.
Het besluit is genomen op 28 oktober 2026 en heeft betrekking op het bouwen volgens een aangepast omgevingsplan. De rijhal was al eerder vergund, maar de plannen zijn gewijzigd.
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