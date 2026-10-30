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Vergunning verleend voor rijhal in Leende

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor een aangepaste uitvoering van een eerder goedgekeurde rijhal aan de Langstraat 15a in Leende.

Gevonden voor jou

Het besluit is genomen op 28 oktober 2026 en heeft betrekking op het bouwen volgens een aangepast omgevingsplan. De rijhal was al eerder vergund, maar de plannen zijn gewijzigd.

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