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Geactualiseerde erfgoedkaart Heeze-Leende vastgesteld
De gemeenteraad van Heeze-Leende heeft op 21 september 2026 een geactualiseerde erfgoedkaart vastgesteld. Deze kaart geeft een overzicht van waardevol cultureel erfgoed, zoals archeologische gebieden, monumentale bomen en bijzondere gebouwen.
De erfgoedkaart dient als toetsingskader voor ruimtelijke plannen en helpt bij het opstellen van beleid rondom cultureel erfgoed. Het materiaal is digitaal beschikbaar en wordt twee keer per jaar bijgewerkt. Kleine wijzigingen worden door het college van burgemeester en wethouders doorgevoerd, zodat de kaart actueel blijft.
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