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Leende krijgt nieuwe gehandicaptenparkeerplaats in Margrietlaan

Het college van Heeze-Leende heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen in de Margrietlaan in Leende. Dit gebeurt op verzoek van een bewoner die voldoet aan alle voorwaarden. De locatie is samen met de aanvrager bepaald en levert geen nadelen op voor omwonenden.

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De gehandicaptenparkeerplaats wordt gemarkeerd met een verkeersbord en een onderbord waarop het kenteken van de aanvrager staat. De parkeerplaats blijft bestaan zolang de bewoner op het adres blijft wonen en in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart. De Margrietlaan is een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom van Leende met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

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