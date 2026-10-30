Tilburg verlengt leegstandsvergunning voor woningen aan Hopliedenkade

De gemeente Tilburg heeft besloten om de leegstandsvergunning voor diverse woningen aan de Hopliedenkade te verlengen. Het gaat om een eerste verlenging voor meerdere adressen in deze straat.

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Met de verlenging van de leegstandsvergunning mogen de betreffende panden aan de Hopliedenkade tijdelijk worden gebruikt, bijvoorbeeld voor verhuur. Een leegstandsvergunning is nodig om woningen die anders leeg zouden staan, toch een tijdelijke bestemming te geven. De vergunning is bedoeld om leegstand te voorkomen en woonruimte beschikbaar te houden.