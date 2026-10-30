Navigatie overslaan
Ontdek

Sloopwerkzaamheden toegestaan op EMA-terrein in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft toestemming gegeven voor het slopen van bouwwerken op het EMA-terrein aan de Dommelseweg en Luikerweg.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning is verleend voor de locaties Dommelseweg 13-17 en Luikerweg 38. Het gaat om het verwijderen van bouwwerken op het EMA-terrein, dat onderdeel is van het bestemmingsplan. Het besluit is op 28 oktober genomen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Valkenswaard

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.