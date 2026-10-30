Sloopwerkzaamheden toegestaan op EMA-terrein in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft toestemming gegeven voor het slopen van bouwwerken op het EMA-terrein aan de Dommelseweg en Luikerweg.

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De omgevingsvergunning is verleend voor de locaties Dommelseweg 13-17 en Luikerweg 38. Het gaat om het verwijderen van bouwwerken op het EMA-terrein, dat onderdeel is van het bestemmingsplan. Het besluit is op 28 oktober genomen.