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Vergunning verleend voor kappen boom in Valkenswaard
De gemeente Valkenswaard heeft toestemming gegeven voor het kappen van een moeraseik op de hoek van de Europalaan en Valkenierstraat.
Het gaat om een boom bij het appartementcomplex Eurovalk in Valkenswaard. De vergunning betreft het vellen van houtopstanden, wat betekent dat de boom officieel mag worden verwijderd. Het besluit is genomen op 28 oktober 2026.
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