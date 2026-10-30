Navigatie overslaan
Ontdek

Opbouw achterzijde woning in Klundert krijgt groen licht

De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor een opbouw aan de achterzijde van een woning aan de Prins Willemstraat in Klundert. Het besluit is op 27 oktober verzonden.

Gevonden voor jou

De opbouw wordt gerealiseerd op de bestaande aanbouw aan de achterkant van het huis. De vergunning gaat in na de dag van bekendmaking, waarna werkzaamheden kunnen starten.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Moerdijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.