Opbouw achterzijde woning in Klundert krijgt groen licht

De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor een opbouw aan de achterzijde van een woning aan de Prins Willemstraat in Klundert. Het besluit is op 27 oktober verzonden.

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De opbouw wordt gerealiseerd op de bestaande aanbouw aan de achterkant van het huis. De vergunning gaat in na de dag van bekendmaking, waarna werkzaamheden kunnen starten.