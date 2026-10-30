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Dakkapel aan de voorzijde van woning in Standdaarbuiten toegestaan

De gemeente Moerdijk heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Wieken in Standdaarbuiten. De vergunning is op 28 oktober 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het project betreft een aanpassing aan de woning waarbij een dakkapel aan de voorkant wordt toegevoegd. Dit soort vergunningen is nodig omdat het invloed heeft op het uiterlijk en mogelijk op de omgeving van het huis.

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