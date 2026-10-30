Gehandicaptenparkeerplaats aangewezen in Zevenbergen

De gemeente Moerdijk heeft een gehandicaptenparkeerplaats toegewezen aan De Donk in Zevenbergen. Het gaat om een plek met een specifiek kenteken, zodat de aanvrager dichtbij zijn woning kan parkeren.

Gevonden voor jou

De aangewezen parkeerplaats ligt ter hoogte van de pandnummers 41 tot 59 en is bedoeld om mindervalide inwoners te helpen een actief en mobiel leven te leiden. De aanvrager beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart en voldoet aan de criteria van de gemeente. Op de plek wordt een verkeersbord geplaatst dat het kenteken vermeldt.