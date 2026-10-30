Gehandicaptenparkeerplaats Van Strijenstraat Zevenbergen opgeheven

De gehandicaptenparkeerplaats aan de Van Strijenstraat in Zevenbergen is opgeheven. Dit besluit is genomen omdat de houder geen gebruik meer wil maken van de plek of niet langer voldoet aan de voorwaarden.

Gevonden voor jou

De gehandicaptenparkeerplaats stond bij pandnummer 34 en was gekoppeld aan een specifiek kenteken. Het verkeersbord E6 en het onderbord met het kenteken worden verwijderd, waarmee de parkeerplaats wordt opgeheven.