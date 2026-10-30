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Wouw: vergunning verleend voor nieuwe garagedeur
In Wouw is toestemming gegeven voor het plaatsen van een deur in een garage aan de Bergsestraat. Het besluit is op 27 oktober 2026 verzonden.
Het gaat om een omgevingsvergunning voor een woning aan de Bergsestraat. De aanvraag heeft betrekking op het toevoegen van een deur in een bestaande garage. Het besluit is genomen door de gemeente Roosendaal.
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