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Wouw: vergunning verleend voor nieuwe garagedeur

In Wouw is toestemming gegeven voor het plaatsen van een deur in een garage aan de Bergsestraat. Het besluit is op 27 oktober 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor een woning aan de Bergsestraat. De aanvraag heeft betrekking op het toevoegen van een deur in een bestaande garage. Het besluit is genomen door de gemeente Roosendaal.

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