Hindernisbaan krijgt groen licht in Roosendaal

Er is toestemming gegeven voor het bouwen van een hindernisbaan aan de Parabaan in Roosendaal. Het besluit is op 22 oktober verzonden door de gemeente.

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De hindernisbaan komt te staan op de Parabaan 10 in Roosendaal. Met het besluit kan de aanleg van het sportieve parcours nu van start gaan, nadat de gemeente de aanvraag heeft goedgekeurd. Het project moet zorgen voor een nieuwe recreatieve voorziening in de omgeving.